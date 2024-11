Somar e secar, os verbos que estão na vida do Grêmio

O Grêmio entra em campo com o Cruzeiro na quarta-feira (27) sabendo o que os adversários na briga para fugir do rebaixamento fizeram na rodada. A única certeza é que o time de Renato Portaluppi tem que trazer pontos na bagagem. Somar. De preferência três. Mas um ponto não dá para descartar.



Entre os times que brigam para fugir do Z-4, a tarefa mais difícil será do Vitória. Enfrenta o líder Botafogo, que não pode mais deixar pontos para trás, no Nilton Santos. Não creio que haverá um crime. O Juventude é favorito contra o Cuiabá. Aposto que o Papo vai vencer e melhorar de vida para escapar da queda. O Bragantino tem a dura tarefa de encarar o Inter, embalado no Beira-Rio. Não deve ganhar pontos. Em Salvador, o Bahia precisa da recuperação contra o Athletico PR. Pode dar uma força para o Tricolor.