Torcedor do Inter tem todo o direito de sonhar alto no Brasileirão

O Inter comandado por Roger Machado faz a melhor campanha do segundo turno do Brasileirão. Chegou a 15 partidas de invencibilidade. A vaga direta na Libertadores está muito próxima de ser confirmada. O ponto principal é secar o São Paulo, que está colado na tabela.



Pegar o Bragantino neste domingo (24), que está afundado no Z-4 dentro do Beira-Rio, é a melhor notícia para os colorados. Óbvio, que é fundamental respeitar o adversário.