O Grêmio é o justo campeão do Gauchão 2024. O time de Renato Portaluppi cresceu na hora certa para conquistar o histórico hepta. E o grande protagonista da mudança de rota do Tricolor na competição foi Diego Costa. O experiente centroavante de carteirinha, fazedor de gols, chegou e mudou de patamar o ataque gremista. Combativo contra as defesas e sempre perigoso na hora das conclusões.