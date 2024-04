Conforme informação trazida pelo Vaguinha e Lucas Katsurayama em GZH, Enner Valencia deve ficar fora do Inter por um mês, por causa da lesão no pé direito sofrida ainda no Gre-Nal pelo Gauchão. Pelo jeito, a contusão é bem mais grave do que se projetava. Uma dor de cabeça gigante para Eduardo Coudet.



Claro, que o grande problema não é o jogo contra o Real Tomayapo-BOL, na noite desta quarta-feira (10), quando o equatoriano até seria preservado. A lógica é uma vitória do Colorado, sem grandes problemas no duelo do Beira-Rio.