A grande pergunta que surge no Grêmio: o que está acontecendo exatamente com Felipe Carballo? Contratado junto ao Nacional do Uruguai na temporada passada, o jogador chegou à Arena com grande expectativa por parte do torcedor. Sentindo dores no púbis, acabou não rendendo o esperado.



Nesta temporada, ainda não ficou à disposição de Renato Portaluppi. Conforme informação da imprensa uruguaia, Carballo foi liberado por três semanas pelo Tricolor para tratar do problema em Montevidéu com um médico especialista de sua confiança. No final do ano passado, o jogador já havia realizado uma cirurgia para tratar de uma hérnia.