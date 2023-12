O Grêmio terminou a temporada com um ponto de interrogação na sua meta. Caíque assumiu a titularidade no lugar de Gabriel Grando na reta final do Brasileirão. O goleiro vindo do Ypiranga deu conta do recado. Mas ainda não tenho convicção de que deverá ser titular absoluto em 2024. A amostragem é muito pequena.



Também não considero o cancelamento de Grando como correto. Por mais que tenha cometido alguns erros, normais na vida de qualquer goleiro, ele também fez muitas defesas importantes durante o ano, salvando o time de Renato Portaluppi de alguns resultados negativos.