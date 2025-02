Santos cogita oferecer volante ao Inter em negociação por Thiago Maia

Sandry foi campeão mundial sub-17 em 2019. Ivan Storti / Santos, Divulgação

O Inter tem uma decisão em Ijuí. Precisa vencer para confirmar a vaga, evitar a aproximação do Caxias e seguir na perseguição ao Juventude, pelo primeiro lugar.

Enfrentar o São Luiz no 19 de Outubro é sempre espinhoso, pelo gramado mais pesado, pelo ambiente. Por isso, Roger levou para o Norte todos os titulares. Menos Thiago Maia. Até porque nem deve mais contar com ele. Thiago está a caminho do Santos, seduzido pelo chamado de Neymar. A cabeça dele já estava lá desde a primeira investida, em janeiro.

O Inter faz um excelente negócio. Livra-se da dívida e ainda ganha uma bolada. Os paulistas cogitam colocar Sandry no negócio. Talvez esteja aqui o segundo do meio, para o lugar de Thiago. É preciso apenas observar seu estado físico.

Sandry surgiu com força no Santos. Foi campeão mundial sub-17 em 2019, no time em que estavam Peglow e Diego Rosa. No ano seguinte, virou titular com Jorge Sampaoli, na campanha do vice paulista.

Em 2021, porém, começou seu calvário com lesões. Rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Voltou ainda em 2021 e fez 39 jogos em 2022. No ano seguinte, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Voltou na Série B, em 2024, mas com baixa minutagem. O Paulistão encerrou as inscrições da fase classificatória nesta terça-feira (11). Mas os clubes classificados para as quartas podem fazer quatro trocas na lista até 28 de fevereiro.