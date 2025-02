Inter e Santos avançam em negociação envolvendo Thiago Maia

Thiago Maia pode deixar o Estádio Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

As negociações para a saída de Thiago Maia avançaram nas últimas horas. O volante tem uma proposta para retornar ao Santos e este acordo pode ser concretizado. Existe uma indefinição, inclusive, com relação a presença dele na partida contra o São Luiz, nesta quarta-feira (12), em Ijuí.

O interesse do Santos existe desde o final de 2024. O clube da Vila Belmiro acenou com o pagamento dos valores devidos pelo Inter ao Flamengo. A ideia dos dirigentes santistas era de assumir o débito de 4 milhões de euros. Em contrapartida, os gaúchos também pediram um pagamento de 2,5 milhões de euros pela liberação do volante.

Esse pedido acabou afastando um acordo entre as partes. Mas a chegada de Neymar, que atuou com Thiago Maia no próprio Santos, mexeu com o camisa 29 do Inter. A vontade do jogador seria a de retornar ao seu antigo clube.

No início da tarde desta terça-feira (11), a delegação colocada inicia seu deslocamento para Ijuí. O jogo contra o São Luiz está marcado para às 22h desta quarta-feira.