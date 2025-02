Sem Thiago Maia, Inter chega a Ijuí para enfrentar o São Luiz

A chegada aconteceu no início da noite desta terça-feira (11). Para alegria dos cerca de 150 torcedores que aguardavam , alguns jogadores foram até os fãs para tirar fotos e conceder autógrafos.

Thiago Maia tem uma negociação avançada com o clube paulista. No negócio, o Peixe assumirá a dívida de 4 milhões de euros (cerca de R$ 23,9 milhões na cotação atual) do Inter junto ao Flamengo e ainda pagará uma compensação ao Colorado. Buscando reduzir os valores da operação, o Santos ofereceu o volante Sandry ao clube gaúcho.