São Luiz x Inter: tudo sobre o jogo da 7ª rodada do Gauchão. Arte GZH

O confronto entre São Luiz e Inter, válido pela sétima rodada do Gauchão, será às 22h desta quarta-feira (12). A partida ocorre no Estádio 19 de outubro, em Ijuí.

O Colorado vem de empate no clássico Gre-Nal, na última rodada, na Arena. Na primeira posição do Grupo B, o clube tem 14 pontos e está em segundo lugar na classificação geral do campeonato, atrás do Juventude, que tem 15.

Já o time de Ijuí foi derrotado pelo Caxias no último sábado (8). A equipe é última colocada no Grupo C, com seis pontos.

Escalações para São Luiz x Inter

São Luiz: Diego Monteiro; Muriel, Rafael Goiano, Thalheimer e Márcio Duarte; Cleison Tetê, Diego Gabriel e Gabriel Pereira; Adailson, Matheuzinho e Da Silva. Técnico: não divulgado.

Inter: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Wesley, Alan Patrick e Wanderson; Borré. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem para São Luiz x Inter

Não divulgado até o momento.

Onde assistir a São Luiz x Inter

O Sportv, o Premiere e ge.globo/rs + Globoplay anunciam a transmissão.

anunciam a transmissão. GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 20h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida.

Como chegam São Luiz x Inter

São Luiz

O time de Ijuí, com a derrota na última rodada, foi ultrapassado pelo Brasil de Pelotas e é o quarto colocado do Grupo C, com seis pontos.

A equipe não poderá contar com Bruno Jesus e Anderson Recife no duelo com o Inter, que receberam cartões vermelhos contra o Caxias. Além disso, o São Luiz optou por demitir o técnico Alessandro Telles após a derrota para o time da Serra.

Inter

O Colorado vem de empate no Gre-Nal 444 e ainda busca a melhor campanha da fase de grupos do Gauchão. O técnico Roger Machado não poderá contar com o meio-campista Bruno Henrique, que recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico do último final de semana.