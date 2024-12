Os sinais que o Maracanã deu para o Inter

Inter vai para dois jogos protocolares no Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter

O sonho era distante. Quase remoto. E acabou. O Inter levou 3 a 2 do Flamengo e viu suas perspectivas nesta última semana do ano cederem lugar para dois jogos protocolares. O saldo final de 2024 é de vaga direta, confirmada já no sábado, com a conquista da Libertadores pelo Botafogo.

Houve uma guinada no último trimestre da temporada, e o ano acaba com o torcedor e o time caminhando juntos. O que aconteceu em 2022, e se repetiu também em 2023. O desafio do Inter é evitar que 2025 seja reprise das temporadas anteriores, em que perspectivas altas da virada do ano acabem se esfumando com o passar dos meses e exijam mudanças de técnico, de gestão de vestiário e de rumo.

O 3 a 2 para o Flamengo, como efeito imediato, tirou, além das chances de título, a invencibilidade de 16 jogos. Mas também serviu como aviso. O que se viu no primeiro tempo foi um atropelo do Flamengo. Interessado, pisando fundo no acelerador e apostando na força de jogadores como Gerson e Wesley, os cariocas sobraram e deram uma amostra de força. A mesma com a qual o Inter se defrontará se quiser buscar títulos relevantes na próxima temporada.