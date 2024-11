Uma rápida espiada no orçamento do Inter aprovado para 2025 mostra que o clube projeta receita maior, com aumento de quase R$ 103 milhões. Parte desse aumento está na perspectiva de aumento da cotas de televisionamento, de R$ 161,9 milhões para R$ 195,5 milhões. A rubrica de venda de jogadores também teve aumento significativo, de R$ 135 milhões neste ano para R$ 150 milhões.