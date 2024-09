O jogador alçado a ponto de referência do novo Inter de Roger

O relato é do Saimon Bianchini, setorista que bate ponto nos CTs da Dupla. Nesta terça-feira (17), Roger se aproximou dos repórteres no treino e mostrou, com números contidos em folha, e com explicações muito didáticas alguns mecanismos do Inter que constrói. Entre muitos pontos, como índice mínimo de interceptações exigido de cada atleta, um ponto chamou a atenção do Saimon: o jogador escolhido como ponto de referência do time. Trata-se de Thiago Maia.