Natã é daqueles jogadores que reescrevem o roteiro de sua própria história. Neste domingo (15), ele deve ser o titular contra o RB Bragantino. Ele esperou por dois anos a ascensão no grupo. Seu dia, ao que parece, chegou. Sem Kannemann e Gustavo Martins, lesionados, e com dúvidas ainda sobre o retorno de Jemerson e Ely, o jovem tomou à frente na disputa com Geromel.