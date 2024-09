O técnico Renato Portaluppi comandou, na manhã desta quinta-feira (12), mais um treinamento com a preparação do time para enfrentar o Bragantino, domingo (15), em Bragança Paulista. Rodrigo Ely e Jemerson, recuperados de lesões musculares, novamente estiveram em campo. No entanto, a escalação dos dois para a partida ainda não está confirmada.