Serão mais quatro dias de preparação, mas o Grêmio terá trabalho para encaixar as peças para montar o quebra-cabeças que se tornou a dupla de defesa para o jogo de domingo contra o Bragantino. A tendência, inclusive, é de que uma formação inédita esteja em campo quando o Tricolor entrar no gramado do Estádio Nabi Abi Chedid, a partir das 16h.