Pouco antes de entrar no estúdio do Sala de Redação desta quarta-feira (5), o ex-volante Lucas Leiva recebeu no celular uma mensagem por WhatsApp. Quando abriu, era de Jürgen Klopp, que enviava ao seu ex-comandado uma foto em família. Os dois criaram uma sólida amizade nos anos que trabalharam juntos no Liverpool, mesmo que tenha sido Klopp o técnico que tenha tirado espaço de Lucas no clube inglês e aberto a porta para sua saída.