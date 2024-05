Grêmio, Inter e Juventude unificaram as pautas e estão em busca de soluções conjuntas para superar as dificuldades impostas pelo desastre no Rio Grande do Sul. No caso da Dupla, a possibilidade de "alfandegar" o aeroporto provisório instalado na Base Aérea de Canoas foi um dos pedidos conjuntos feitos a Paulo Pimenta, o ministro incumbido por Lula para a reconstrução do Estado.