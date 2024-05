O Conselho de Clubes decidiu que o Brasileirão seguirá sem parada para a Copa América. Recomeça no sábado (1º), com a sétima rodada, e acelera até 8 de dezembro. Os gaúchos saíram do encontro com algo. A flexibilização de mandos nas partidas do primeiro turno será um auxílio e tanto. Desde que o adversário tope. A mudança dependerá de o outro time aceitar. A aprovação dessa possibilidade por unanimidade da reunião não garante nada. Quero esperar para ver.