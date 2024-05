Clubes da Liga Forte União decidiram em reunião que acabou no começo da noite desta segunda-feira (13) posição unânime para que o Brasileirão seja paralisado por duas rodadas. Os 11 clubes concordaram o campeonato seja retomado apenas no dia 1º de junho, na nona rodada. A suspensão das próximas duas rodadas, a sétima e a oitava, se dá porque, inevitavelmente, Grêmio e Inter terão de voltar a jogar no dia 28, pela Libertadores e pela Copa Sul-Americana.