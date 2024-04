O Estudiantes recebe o Grêmio pela terceira rodada do Grupo C da Libertadores com a moral lá no alto. Desde que abril começou, não perdeu mais. São cinco vitórias e um empate, esse contra o Huachipato. Nesse período, se classificou aos matas da Copa de la Liga Argentina e, no sábado (20), garantiu lugar na semifinal, contra o Boca Juniors. Fez 3 a 0 no Barracas Central e mostrou força na hora decisiva. O técnico Eduardo Domínguez, o Barba, não terá Fede Fernández, zagueiro veterano, com participação na Copa do Mundo de 2014 no currículo. É a única ausência. A coluna preparou um quem é quem do Estudiantes.