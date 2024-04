Mesmo que a Libra já tenha alinhavado com a Globo o contrato de TV para o ciclo 2025-2029, as peças seguem se movimentando no tabuleiro das ligas. O último ato foi a migração de quatro clubes paulistas da Série B para a Liga Forte União (LFU). Ponte Preta, Mirassol, Novorizontino e Mirassol deixaram a Libra.