Um ranking dos grupos mais valiosos da Série A traz, pelo menos, uma surpresa na largada: o Palmeiras tem o vestiário mais caro do Brasil. Outra novidade neste 2024, embora não surpreenda tanto, é que o Corinthians, mesmo devendo R$ 1,6 bilhão, está no G-4. O Atlético-MG, vitaminado ali atrás pelo dinheiro dos 4Rs e agora uma SAF controlada por eles, está na rabeira do G-6. Inter e Grêmio, por sua vez, estão na primeira página, mas lá no final dela. O que é esperado, afinal, sempre tivemos menos poder financeiro. Os dados vieram de um levantamento feito pelo Nikolas Mondadori, um dos assistentes aqui da coluna, e sempre atento aos temas do mercado.