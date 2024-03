A Seleção Brasileira que iniciou em Wembley o ciclo para 2026 tem uma cara: Endrick. Foi o guri do Palmeiras o autor do gol no 1 a 0 sobre a Inglaterra. Nada poderia ser mais simbólico na noite deste sábado (23) em Londres. Dorival Júnior estreou com um Brasil que, em nomes, pouco lembrava o que estamos acostumados a ver em verde e amarelo. Até porque ele montou uma Seleção praticamente nova. O time que começou tinha média de idade de 25,4 anos. O grupo que trouxe para a Europa nesta data Fifa tem média menor ainda, 25,2. Assim, um projeto de futuro que precisa começar agora não poderia ter em Endrick um símbolo mais adequado.