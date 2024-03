A melhor notícia de Caxias veio da gelada Bremen. O Inter receberá na terça-feira (5), às 14h, Rafael Santos Borré. O clube acertou com o Werder a liberação antecipada do colombiano, a principal contratação da temporada. Ou seja, antes do fechamento da janela de transferências, o que o deixará apto a poder estrear já na semana seguinte, contra o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil. Borré, assim como o volante Fernando Réges, fecham o grupo para a largada de 2024.