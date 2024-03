Rafael Borré chegou a Porto Alegre recebido com toda pompa e circunstância pela torcida. Deve estrear na próxima semana, contra o Nova Iguaçu, em Brasília, se tudo correr como o Inter pretende. Ele vinha treinando no Werder Bremen. Embora tenha recebido bem menos minutos desde que a foto vestindo a camisa do clube gaúcho foi postada nas redes sociais. Borré será o companheiro de ataque de Valencia. Mas, mais do que um atacante de alto quilate, o Colorado traz para o vestiário uma referência.