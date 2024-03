As primeiras semanas de Dorival Júnior na CBF foram para montar a nova Seleção Brasileira de dentro e fora de campo. A primeira, todos sabemos os jogadores que foram convocados. Dorival esteve aqui na Europa, fez visitas, observações e definiu os primeiros eleitos. A outra Seleção, embora provoque menor repercussão, é tão importante como a que veremos no gramado de Wembley, contra a Inglaterra, no começo deste novo ciclo.