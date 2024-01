Taffarel está de volta à Seleção Brasileira. Um dos grandes nomes da história do futebol brasileiro e ídolo colorado, o tetracampeão do mundo em 1994 aceitou prontamente o convite de Dorival Júnior para voltar a exercer a função de preparador de goleiros do Brasil, visando a Copa do Mundo de 2026. O anúncio foi feito por ele mesmo em seu Instagram.