O novo Camp Nou só ficará completamente pronto no final de 2026. Poderá receber jogos antes do Natal de 2025. Porém, desde já, quase dois anos antes, o Barcelona já busca soluções de mobilidade para que a experiência de chegar e sair do estádio com mais 105 mil pessoas seja prazerosa e tranquila. Afinal, o torcedor estará ali para desfrutar. Tudo está sendo pensado para evitar que ele se estresse. Cliente satisfeito, sempre volta, e o Barcelona quer que seu fã volte muitas vezes e, mais do que isso, deixe muitos euros no caixa.