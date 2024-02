O Schalke 04 é dono da terceira maior torcida da Alemanha. Só está atrás, por óbvio, do Bayern e do eterno rival do Vale do Ruhr, o Borussia Dortmund. Nem é tanto assim. Os bávaros são donos de 18% dos corações germânicos, e o Dortmund, de 13%. Ao Schalke, correspondem 10% dos torcedores. Muito pela história ligada ao sindicalismo, na origem.