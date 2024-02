Gustavo Nunes foi a melhor notícia do 0 a 0 com o Ypiranga. O jogo teria sido insosso, sem graça, como soem ser as Quartas-Feiras de Cinzas desde que mundo é mundo. Porém, o guri de 18 anos iluminou a noite chuvosa e até com algum frio de Erechim. Sempre que a bola caiu nos seus pés, algo de diferente e criativo saiu.