A Libra e a Liga Forte Futebol voltaram a namorar. Inclusive, com perspectiva de noivado ali na frente. A reunião convocada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, no último dia 9 de janeiro, colocou na mesma sala os clubes das Séries A e B e reaproximou os dois blocos. Ednaldo cobrou unidade dos dirigentes e maturidade para que o debate os leve à construção de uma liga única, com 40 integrantes.