O confronto contra o São Luiz, nesta quarta-feira (24), será um desafio para o Inter, apesar da clara superioridade. Além das quase seis horas de estrada até Ijuí, no noroeste do Estado, o Colorado ainda conta com o desgaste do último domingo, devido ao primeiro jogo oficial contra o Avenida, na largada do que deveria ser pré-temporada.