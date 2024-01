O primeiro jogo do Inter no ano terminou sem o estreante Ivan. O goleiro sofreu grave lesão no joelho direito na vitória sobre o Avenida e fica de seis a oito meses afastado dos gramados — nesta segunda, ele foi submetido a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior. Por enquanto, Anthoni será o titular, e o próximo desafio será diante do São Luiz, nesta quarta (24), em Ijuí. O jovem goleiro entrou no intervalo domingo e deve ganhar sequência.