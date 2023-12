O dia de gala do Dinizismo chegou. Seu Fluminense construído a partir de suas ideias encara o Manchester City de Pep Guardiola pelo título do Mundial de Clubes. O favoritismo é todo dos ingleses. Mesmo sem Haaland e De Bruyne, a diferença entre os dois times é de um oceano. Porém, ver um clube brasileiro chegar à final com um identidade tão própria e alicerçado na convicção do seu técnico já pode ser considerado uma conquista.