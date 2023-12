Eduardo Coudet, em pouco mais de 12 meses por aqui, já virou um personagem do futebol gaúcho. E não é pelo seu perfil fora dos padrões, com manta e camiseta de mangas curtas e sempre em 220 volts na beira do campo. Muito menos pelos conceitos aplicados pelo seus times, de um futebol ofensivo, agressivo e com a sua mão muito nítida neles.