Havia algumas semanas, Coudet vinha tergiversando sobre sua permanência no Inter. Embora estivesse no plano de gestão dos dois candidatos à presidência, repetia que esperaria a eleição para definir seu futuro. O que, para mim, já era um sinal claro de que sua renovação dependeria de quem vencesse nas urnas. No caso, Alessandro Barcellos. A confirmação disso veio do próprio Coudet depois do último jogo do ano.