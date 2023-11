Se havia alguma esperança da torcida do Grêmio numa permanência de Luis Suárez, ela se esfumou na tarde desta terça-feira (28), na Assembleia. Ao receber a medalha do Mérito Farroupilha, o uruguaio fez um discurso com tom de despedida. Evidenciou toda a sua grandeza. Também mostrou deferência ao povo gaúcho e exaltou o ano vivido em Porto Alegre.