O Grêmio pode carimbar sua vaga na Libertadores, nesta quinta (30). E, quem sabe, voltar a encostar no líder. Ou, no mínimo, entrar no G-4 outra vez. Uma vitória sobre o Goiás pode ser um combo completo. Porém, há outro ingrediente que faz do jogo mais um com estádio lotado. A noite pode ser a última de Luis Suárez na Arena. Ou, no mínimo, a penúltima.