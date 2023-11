Há quase dois anos, dois goleiros formados no Grêmio e presentes na historia do clube decidiram criar uma escola deles. Galatto, o herói da Batalha dos Aflitos, e Marcelo Grohe, o herói do Tri da América, criaram em sociedade a RGM Academy, um complexo esportivo de primeira linha no Distrito Industrial de Gravataí. Ali, Galatto e Grohe abriram uma "Escola de Goleiros", para formar novos talentos como eles.