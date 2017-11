No início do ano, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, pediu à comissão técnica, formada por Gilmar dal Pozzo e Dadá Azambuja, indicações de reforços. O perfil? Jovem promissor.

Para sorte do Grêmio, o presidente demorou a se decidir. Em abril, ele procurou Dadá no CT do clube e indagou-o: "E aqueles dois meninos do Grêmio. Vamos buscá-los?". O auxiliar sorriu: "Olha o presidente, o Lima a gente até consegue. Mas o Arthur, esse não dá mais...".