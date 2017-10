Camilo atuou no lugar de Sasha e teve uma atuação apenas discreta e sem muita contribuição no aspecto coletivo da equipe Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter foi assustador contra o Boa. Melancólico como é para um clube do seu tamanho ter de encarar um jogo contra um adversário de segunda linha, em um estádio conhecido como Melão, com arquibancadas vazias e em Varginha, uma cidade quase intrusa no mapa do futebol brasileiro. A impressão é de que o Inter se constrangeu em ter de cumprir esse genuíno compromisso de Série B e se esqueceu de jogar futebol.

O preço disso foi que adiou em mais uma rodada o fim de sua penitência na Segunda Divisão. Fica para os registros históricos que nessa passagem pela Série B fez apenas um ponto em seis contra o Boa. E esse ponto, diante da péssima atuação, até deve ser comemorado. O Inter jogou tão pouco que ele saiu melhor do que a encomenda.

As escolhas de Guto Ferreira por Camilo aberto na esquerda e Jefferson no meio, no lugar de Edenílson, não funcionaram. Tampouco a entrada de Nico na direita e o avanço de Pottker.

Talvez Cuesta e Uendel se salvaram, porque foram importantes para evitar uma derrota para um adversário menor, que jogou no sábado e chegou a Varginha no domingo cansado pela viagem desde Natal e depois do Inter, que usou voo fretado para prolongar sua semana de descanso.