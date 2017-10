Morgana Schuch / Grêmio

O Grêmio surfa na onda dos bons resultados do campo. As boas campanhas no Brasileirão, na Copa do Brasil e, principalmente, na Libertadores, se refletem na venda de produtos oficiais. O termômetro do sucesso é a loja GrêmioMania da Arena. Os números apontam crescimento de 88% nas vendas em 2017. Isso mesmo. A loja vendeu, entre janeiro e outubro, 88% a mais do que no mesmo período de 2016. Uma receita que é inteiramente do clube – as demais lojas são franquias.

A camisa oficial é o carro chefe. Mas a megastore na Esplanada da Arena amplia suas vendas com outros 2 mil produtos ligados ao clube. Em dias de jogos com grande público, chega a movimentar R$ 200 mil. O executivo de marketing, Beto Carvalho, comemora como conquista de título. Em um ano de crise, em que as estimativas apontam para crescimento de 2% do varejo, quase duplicar as vendas é uma realidade totalmente fora da curva neste cenário de crise do Brasil. Esse número pode ficar ainda mais vitaminado caso o time conquiste a Libertadores.

A Umbro, fornecedora de material esportivo, já está de prontidão para reforçar os estoques no final do ano, caso se confirme a perspectiva de ganhar a Libertadores. Com a mudança no calendário, a estreia no Mundial de Clubes será 13 dias depois da final sul-americana, o que não dá tempo para preparar uma linha especial visando a ida a Abu Dhabi. Segundo Beto, não faltarão camisetas do Grêmio no mercado. Isso porque com as vendas aquecidas o ano inteiro, a multinacional já trabalha com números acima do previsto para o Grêmio. Entre os brasileiros que vestem Umbro (Cruzeiro, Vasco, Bahia, Atlético-PR, Chapecoense o Avaí). clube gaúcho seria hoje o primeiro no ranking de vendas.