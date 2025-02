Igreja de Navegantes: construção, grande incêndio, enchentes e festas

Porto Alegre estava com pouco mais de 40 mil moradores quando começou uma tradição religiosa repetida todos os anos. Os devotos de Nossa Senhora dos Navegantes comemoram neste 2 de fevereiro os 150 anos da procissão até a Zona Norte . Em 1875, foi lançada a pedra fundamental da primeira capela.

A festa de Navegantes em Porto Alegre tem origem em 1871 . A imagem da santa foi trazida de Portugal. Inicialmente, ficou na capela do Menino Deus . A obra foi encomendada ao escultor português João de Affonseca Lapa.

O jornal O Constitucional noticiou que a procissão, em 1873, saiu da Igreja das Dores, percorrendo a Rua dos Andradas até a doca. A imagem foi colocada em uma embarcação e seguiu rodeada de barcos até a margem do Guaíba no Menino Deus, local da festa.

Um terreno para construção de nova capela foi doado por Margarida Teixeira de Paiva no final da Rua Voluntários da Pátria . Católicos lançaram em 1875 a pedra fundamental e realizaram a primeira procissão até o local . Na região de chácaras, desde o ano anterior, passava a ferrovia de Porto Alegre a São Leopoldo.

A capela, na margem do rio, deu nome ao bairro Navegantes . Nossa Senhora Mãe de Deus é a padroeira de Porto Alegre, mas Nossa Senhora dos Navegantes virou a festa religiosa mais popular.

Em 1911, missa campal ocorreu na Praça Navegantes, em frente à capela destruída. A nova igreja foi inaugurada em 6 de abril de 1913 numa grande festa. Em procissão após missa na Igreja do Rosário, uma nova imagem da santa foi levada ao cais do porto e transportada pelo rio. A obra em madeira foi esculpida pelo mesmo artista português da primeira imagem.

O local ficou inundando em todas as grandes enchentes, como em 1941 e 2024. A igreja passou por obras de ampliação na década de 1930. O aterramento do rio e a construção da ponte do Guaíba modificaram o entorno.