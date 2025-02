Conde d´Eu: a origem do município de Garibaldi

No final do século 19, a Zona da Alfândega, atual bairro Alfândega, em Garibaldi.

O governo da província criou as colônias Conde d´Eu e Dona Isabel, na serra gaúcha, em 1870 . Longas faixas de terras foram demarcadas nos travessões, a maior parte coberta por floresta. Em um ano, apenas 37 lotes foram ocupados. Conde d´Eu virou o município de Garibaldi e Dona Isabel, Bento Gonçalves .

No livro Garibaldi: Histórias de Nossa História, a jornalista Priscila Boeira resgata episódios e personagens da formação da próspera cidade. A primeira tentativa de ocupação ocorreu na década de 1860, quando colonos alemães desbravaram a mata entre Garibaldi e Carlos Barbosa, mas retrocederam .

A colônia teria novo rumo a partir de 1875 . Os colonos suíços-franceses, poloneses e austríacos foram os primeiros. Em novembro daquele ano, vieram os italianos . O território passou para o domínio direto do Império no ano seguinte.

Moinho de Cyrillo Zamboni, na Linha Vitória, no início da colonização em Garibaldi.

O cônsul italiano, Enrico Perrod, visitou Conde d´Eu em 1883. Ele descreveu que 2 mil lotes estavam ocupados nos 13 distritos, mas ainda cultivavam uma pequena parte da área . Em alguns casos, a viagem dos distritos até a sede demorava sete horas. A colônia somava 5 mil imigrantes italianos, 100 franceses e 400 entre tiroleses e nascidos no Brasil. Na sede, viviam apenas 200 pessoas.

Os colonos construíram casas de madeira. Nos primeiros dois anos, receberam sementes e instrumentos, mas os valores foram adicionados às dívidas, que deveriam ser quitadas antes da obtenção do título da terra. Não foi fácil, no entanto, os colonos superaram as adversidades.