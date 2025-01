Cassino: história da praia que comemora 135 anos

No verão de 1890, os primeiros banhistas desembarcaram do trem no Cassino, em Rio Grande. O balneário foi inaugurado com a estrada de ferro em 26 de janeiro. O nome Cassino surgiu mais tarde, em função do hotel famoso pela sala de jogos.

A Companhia Carris Urbanos do Rio Grande, sob gerência de Antonio Candido Sequeira, recebeu autorização para construção da estrada de ferro e da estação de banhos no distrito da Mangueira. Lotes foram vendidos para construção de chalés das famílias ricas. No fim da linha férrea, na avenida principal, a empresa ergueu um hotel.

O jornal A Federação publicou, em 1891, que o "Hotel Casino" foi fundado com as mais aperfeiçoadas acomodações na Vila Sequeira. Na nota, descreveu que a estação de banhos de mar, "segundo estamos informados, é a mais importante do Brasil", "não só pelas qualidades especiais da água, como pela pureza e declividade da praia arenosa e pelas comodidades que os banhistas encontrarão em todos os sentidos". O balneário era denominado Vila Sequeira, sobrenome do fundador.

No livro Memórias de um Balneário: patrimônio edificado do Cassino, Célia Maria Pereira cita que o hotel "oferecia jogos, bailes, jantares e a conversa com os amigos". Concentrava a elite rio-grandina e de outras cidades do interior. O Hotel Atlântico, nome atual do empreendimento, permanece em operação.

Os chalés construídos no Cassino tinham materiais importados da Europa, como janelas, portas e grades de ferro. A primeira construção em alvenaria foi a casa da família Lawson, em 1892.

No final do século 19, médicos recomendavam banhos de mar para tratamentos de saúde. A empresa proprietária do novo balneário propagava as vantagens da água salgada. Em folheto de 1890, o Guia do Banhista, citou que os banhos eram recomendados a crianças, mulheres e pessoas acometidas de enfraquecimento geral do organismo.