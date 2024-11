Comemorando a 70ª edição, a Feira do Livro de Porto Alegre aproxima leitores, escritores, livreiros e editores. Em seus dias de maior beleza, florida pela primavera, a Praça da Alfândega fica lotada. A criançada aumenta o ruído alegre nos corredores formados pelas bancas. A Feira do Livro é realizada desde 1955 no Centro Histórico.