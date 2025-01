Morro da Borússia: origem do nome e história do distrito de Osório

O Morro da Borússia oferece uma vista espetacular do Litoral Norte. Na Mata Atlântica, a 394 metros do nível do mar, o distrito de Osório atrai visitantes que buscam aventura, sossego e boa gastronomia. O nome da localidade tem origem na colônia rural fundada no final do século 19.

O alemão Johannes Rudolf Enet chegou ao Brasil na década de 1880, se estabelecendo em Porto Alegre. Em 1885, mantinha casa comercial na Rua General Câmara, no Centro Histórico, onde vendia roupas, ferragens e miudezas. O historiador Rodrigo Trespach conta que o alemão abriu uma companhia colonizadora, empresa que intermediava a vinda de imigrantes.

Em Osório, em 1887, surgiu a Colônia Borússia, palavra em latim para denominar a Prússia, hoje parte da Alemanha, terra natal do fundador. Enet vendeu lotes de terras, comprados principalmente por imigrantes e descendentes de italianos.

— Ele comprou terras legitimadas e concedidas a antigos posseiros em Osório, com a ideia de dividir as propriedades em lotes menores e as revender. Como a área era de difícil acesso e com pouca comunicação, Enet vendeu os terrenos a preços baixos e com pagamentos prolongados, o que era propício a imigrantes — explica Trespach.

A grafia do nome do distrito é "Borússia", mas os moradores falam "Borrússia". As primeiras atividades econômicas foram extração de madeira e produção de alimentos. Entre os anos 1960 e 1990, a região produziu cana-de-açúcar para a indústria de açúcar.

O secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura de Osório, Alexandre Ramos, lembra que o turismo cresceu nos anos 2000, depois do asfaltamento da estrada de acesso e da iluminação. O distrito tem restaurantes e pousadas.

A historiadora Isabel dos Santos recorda das dificuldades para os moradores antes do asfalto. A comunidade ficava isolada no distrito de Borússia.

— Na época, tinha a separação dos de cima (morro) e dos de baixo (cidade de Osório). Era horrível o trânsito, veículos atolavam. Depois do asfalto na estrada, a comunidade passou a ser incorporada à cidade — afirma Isabel.