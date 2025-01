"Quem bebe Grapette ... repete!": história do refrigerante de sabor uva

O refrigerante Grapette chegou ao Brasil no final da década de 1940. A bebida já era sucesso de vendas nos Estados Unidos. O químico Benjamin Tyndle Fooks desenvolveu, em 1930, a fórmula do produto de sabor uva que marcou a infância de muitos brasileiros.

A Companhia Refrigerantes Guanabara , do Rio de Janeiro, conseguiu acordo para produzir e vender a bebida em 1948. Com maquinário importado, a fábrica era toda automatizada.

Os primeiros comerciais no Brasil já foram com o slogan "quem bebe Grapette ... repete!". Com a garrafa transparente, a cor de uva era um atrativo do produto. As propagandas diziam que o novo refresco poderia ser bebido gelado ou na temperatura ambiente.