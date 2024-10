O protesto que lotou o estádio Beira-Rio há 40 anos

Em uma tarde da primavera de 1984, entusiasmados produtores rurais encheram o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Brasil vivia o processo de redemocratização. Entre 35 mil e 40 mil homens e mulheres protestaram contra a política agrícola do governo de João Figueiredo, o último dos presidentes militares. A capa de Zero Hora estampou a foto das arquibancadas lotadas em um dia sem jogo do Inter.